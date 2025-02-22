القمة 129.. حافلة الأهلي تتوجه إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراة القمة 129 ضد الغريم التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي محاضرة اخيرة مع اللاعبين حدد فيها مهام كل لاعب ووضع التشكيل الذي يخوض به اللقاء، قبل التوجه إلى ملعب القمة 129.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قنوات أون سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.