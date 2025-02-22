القمة 129.. جماهير الأهلي تشعل مدرجات استاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك

اشتعلت جماهير النادي الأهلي مدرجات استاد القاهرة الدولي قبل ساعتين من انطلاق مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك، في الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

وبدأت جماهير الأهلي في الهتاف واشعال المدرجات بكرا قبل وصول لاعبي الفريق حيث تواجدت اعداد كبيرة من الجمهور الأحمر في المدرجات مقابل عدد قليل من جماهير الغريم التقليدي الزمالك.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قنوات أون سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.