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السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

6 طرق منزلية مبتكرة من حواء للعناية بالبشرة في رمضان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تحرص حواء علي العناية بالبشرة خاصة فى شهر رمضان عن طريق عمل مكونات طبيعية  بسيطة في المنزل لحيوية ونضارة البشرة وهي كالتالي :

1. تنظيف البشرة بالبخار: 

وضع ماء ساخن في اناء كبير.
ضعي وجهك فوق الوعاء بمسافة قريبة على بعد 15-20 سم من بخار الماء.
غطي رأسك بفوطه لتحديد البخار إلى وجهك فقط من 5-10 دقائق.
تجفيف الوجهه بلطف بفوطة نظيفة.

ممكن إضافة بعض الأعشاب المجففة أو الزيوت العطرية إلى الماء لزيادة الفائدة، مثل البابونج أو اللافندر.
يساعد البخار على فتح المسام وتنظيفها بعمق، كما أنه يرطب البشرة ويمنحها نضارة.

2. ماسك العسل والليمون:

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
ضعي الخليط على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.
غسل الوجهه بالماء الدافئ.

3. ماسك الشوفان:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل و كمية بسيطة من الماء الدافئ.
وضع الخليط على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.
غسل الوجهه بالماء الدافئ.

4. ماسك الخيار:

تقطيع نصف حبة خيار ووضعها على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.
ثم شطفها بالماء الدافئ.
تعمل الأقنعة الطبيعية على تنقية و تنظيف البشرة وتغذيتها وترطيبها، كما أنها تمنحها نضارة وحيوية .

5. مزج السكر وزيت الزيتون:

 خلط ملعقتين كبيرتين من السكر مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
وضع الخليط على الوجهه وتدليكه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقتين.
ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.
يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة وحيويتها ، كما أنه يحفز مظهرها ويمنحها نعومة ولمعان .

6. تونر ماء الورد:

 قطعة قطن بماء الورد ومسح بها وجهك بعد تنظيفه جيدا .
يساعد التونر على إغلاق المسام وتنظيف البشرة وتنقيتها ، كما أنه يمنحها انتعاشا وحيوية .

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