ديربي القناة.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول للمصري والإسماعيلي

انتهي الشوط الاول الذي يجمع بين المصري البورسعيدي ونظيره الاسماعيلى، باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة للدورى المصري.

حيث سيطر التعادل السلبي على الشوط رغم محاولة المصري لاستعادة انتصاراته، إلا وان محاولات باءت بالفشل في تسديد هدف لصالحه.

وكان قد اعلن على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدى - محمد هاشم - حسن على

خط الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف -عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: كريم بامبو - صلاح محسن - جون ايبوكا.

وتضم قائمة البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي، خالد صبحي، عمرو سعداوي، خالد الغندور، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، أحمد شرف، فخر الدين بن يوسف.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي :

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، عبد الله السعيد.

خط الوسط: حاتم سكر، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: نادر فرج، مروان حمدي، محمد زيدان.