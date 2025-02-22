المدرسة البرتغالية أمام الأهلى 3 بطولات و12 خسارة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام السابعة من مساء اليوم السبت، نحو ملعب استاد القاهرة الدولى، لمتابعة القمة المصرية المرتقبة، بين الأهلى، الذى يستضيف نظيره الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ١٦ من عمر مسابقه الدورى المصرى الممتاز “نايل”.

يسعى البرتغالى جوزية بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لنادى الزمالك للظفر بالثلاث نقاط، بالاستعانة بالمدرسة البرتغالية التى ينتمى لها، والتى طالما سيطرت على القلعة البيضاء، وأحدثت نتائج ايجابية مع الفارس الأبيض أمام المارد الأحمر.

ويعد بيسيرو هو البرتغالي السابع الذي سيقود الزمالك في قمة الأهلي، بعد جوزيه جوميز، نيلو فينجادا ومانويل كاجودا، جايمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا وأوجوستو إيناسيو.

حيث قادت المدرسة البرتغالية الفارس الأبيض أمام الأهلى فى جميع البطولات المحلية والأفريقية.

وقاد مدربو الزمالك البرتغاليون، الفارس الأبيض أمام الأهلى فى 20 مباراة، حققو الفوز فى 6 فقط، حصدو فيها ثلاث بطولات، منهم بطولة السوبر الأفريقى، بينما تعرضو للهزيمة فى 12، وحضر التعادل فى مواجهتين.

حيث واجه جوزيه جوميز الأهلي في 4 بطولات، خسر خلالها نهائي كأس مصر والسوبر المصرى، وحقق الفوز في الدور الأول من الدوري الممتاز والهزيمة فى الدور الثانى، بينما تُوج بالسوبر الأفريقي 2024 بركلات الترجيح.

يعد جوميز هو البرتغالي الوحيد الذي واجه الأهلي في 4 بطولات مختلفة.

فيما قاد نيلو فينجادا الزمالك أمام الأهلى فى 3 مباريات، حقق الفوز فى مبارتين، وخسارة فى مباراة وحيدة.

وقاد مانويل كاجودا الفارس الأبيض فى 3 مواجهات أمام الأهلى، تعادل فى مباراة وهزم فى اثنتين، وخسر نهائي كأس مصر 2006.

وجاءت الولاية الرابعة للبرتغاليين على يد جايمي باتشيكو، الذى قاد الزمالك فى مباراة وحيده أمام الأهلى، الذى هزم أمامه في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

وقادا جوسفالدو فيريرا الزمالك فى ولاية البرتغاليين الخامسة للزمالك، فى 7 مباريات أمام الأهلى، حقق الفوز فى مباراتين توج خلالهما ببطولتي كأس مصر، بينما تعرض للهزيمة فى 4 مواجهات وانتهت المواجهة بالتعادل.

فيما جاءت الولاية السادسة على يد أوجوستو إيناسيو، الذى خاض مباراة وحيده أمام الأهلي وهزم فيها.