حياة كريمة| قرية العزيز بوادي النطرون تستقبل قوافل قصور الثقافة التوعوية.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بقرية "العزيز" التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ضمن برامج وزارة الثقافة بقرى مبادرة "حياة كريمة".

قدمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث انطلقت بأنشطة وورش فنية متنوعة قدمها فنانو قصور الثقافة، بدأت بورشة تلوين على الورق تحت تدريب الفنانين وائل الشبكي وفرحة محمد عطا، أعقبها ورشة تدوير خامات باستخدام الفوم جليتر لصناعة فوانيس رمضان، تدريب ياسمين ناصر وحبيبة أيمن.

كما شهدت الفعاليات ورشة رسم على الوجه بإشراف حسن البنا وفرحة محمد عطا وحبيبة أيمن، بالإضافة إلى ورشة اكتشاف مواهب نفذها وائل الشبكي، واختتمت الأنشطة الفنية بتوزيع الأعمال المنتجة على الأطفال المتميزين من أبناء القرية.

واختتمت الفعاليات بعرض فني قدمته فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد شوقي، قدّمت خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية والدينية التي تفاعل معها الجمهور.

نفذت القافلة الثقافية من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، وبالتعاون مع مجلس مدينة وادي النطرون، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات على مدار يومين آخرين، دعما للجهود الرامية إلى نشر الثقافة والفنون في القرى الأكثر احتياجا.

inbound3855436455835013753

inbound3277740798733537683

inbound8226024959184032330

inbound7979274114029709992

inbound473096749546845189

inbound6157916830552471827

inbound1355615975761740199