القمة 129.. استاد القاهرة جاهز لمباراة الأهلي والزمالك

ظهر استاد االقاهرة الدولي جاهزا لاستضافة مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك مساء اليوم السبت، في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي والزمالك صورا لاستاد القاهرة قبل ساعتين تقريبا من إنطلاق مباراة القمة 129 في الدوري وسط حالة من الترقب بين جمهور القطبين في المدرجات وخلف الشاشات.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثال برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قنوات أون سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.