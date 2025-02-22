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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخلود يفوز على الوحدة في الدوري السعودي بمشاركة أليو ديانج

أليو ديانج في مباراة
أليو ديانج في مباراة الخلود ضد الوحدة
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حقق فريق الخلود الذي يضم بين صفوفه المالي أليو ديانج، انتصارًا ثمينًا على ضيفه الوحدة بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب الرس، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شارك ديانج أساسيًا في تشكيل الخلود أمام الوحدة، ولعب المباراة كاملة، ليسهم في فوز فريقه وحصد 3 نقاط جديدة.

أليو ديانج يشارك في فوز الخلود على الوحدة

سجل ميزياني ماوليدا هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 20، ليحافظ الخلود على نظافة شباكه في الشوط الثاني ويفوز بنتيجة 1-0.

بذلك، شارك ديانج في 20 مباراة مع الخلود في الدوري السعودي، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

وانتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 25 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

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