مكتبة الإسكندرية تنظم المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكفونية.. الأربعاء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرانكفونية التابع إلى قطاع التواصل الثقافي، المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكفونية تحت عنوان: "نحو عالم ذكي: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وذلك يومي الأربعاء والخميس 26 و27 فبراير 2025 بالمسرح الصغير، بقاعة المؤتمرات بمبنى مكتبة الإسكندرية.

يتناول المؤتمر 4 محاور رئيسية هم: الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، التحديات الأخلاقية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي لعالم أفضل: الابتكارات والتأثير الاجتماعي، الإبداع بالذكاء الاصطناعي: حقبة جديدة للفن والإبداع.

يُحاضر بالمؤتمر باللغة الفرنسية عددًا من السادة السفراء والقناصل الفرانكفون، والخبراء والعلماء والعاملين بكل هذه المجالات وذلك بالحضور المباشر أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ويتم بث فعاليات المؤتمر على موقع مكتبة الإسكندرية مما يتيح لكل الجمهور الفرانكفوني المهتم بموضوع ومحاور المؤتمر متابعته، كما يتم أيضًا بثه في الجامعات المصرية من خلال سفارات المعرفة.

يتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة سنجور، والوكالة الجامعية للفرنكفونية، بالإضافة إلى مجموعة من الرعاة الداعمين مثل: وزارة الخارجية المصرية، والمنظمة الدولية للفرنكفونية، وسفارة كندا، وسفارة موريشيوس، وقنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية، ومجموعة السفراء الفرنكفون، وقناة TV5 Maghreb Orient، والمؤسسة الفنية Rouge Feu، ودار نشر جينيال، ومجموعة ICOM، وقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ومركز الفنون، وإدارة الاستديو بمكتبة الإسكندرية.

وعلى هامش المؤتمر، ينظم مركز الأنشطة الفرنكوفونية أمسية فنية يقدمها عددًا من الفنانين الفرانكفون من مصر وكندا وفرنسا.