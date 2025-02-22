الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة زعمت تعرضها للاختطاف فى الموسكى

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من سيدة مسنة بالموسكى بالقاهرة.

تابعت أجهزة الأمن ، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تدعى خلاله إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من قِبل سيدة مُسنة حال سيرها بمنطقة الموسكــى بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وبسؤالها إدعت تعرضها لمحاولة خطف من قبل إحدى السيدات وقيام أحد المارة بتحذيرها منها .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام سيدة مسنة "ضريرة" بطلب مساعدة السيدة فى إستقلال أحد الأتوبيسات إلا أنها رفضت وقام آخران بمساعدتها.. كما أمكن التوصل للشخص الذى إدعت السيدة قيامه بتحذيرها "بائع متجول".

بسؤاله نفى تحذيره للسيدة المذكورة كما ما جاء بإدعائها وقيامه بمساعدة المسنة فى إستقلال الأتوبيس ، وأضاف بعدم وجود ثمة محاولة لخطفها.. كما تبين قيام المتهمة بتصوير مقطع الفيديو ونشره على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعى ، بغرض زيادة نسب المشاهدات حيث تعمل بمجال التسويق الإلكترونى على ذات الصفحة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لإدعائها الكاذب.