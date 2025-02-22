زي النهارده..الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد بين سوريا ومصر

تمر علينا اليوم السبت الموافق 22 فيراير العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها

عام 1958 الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد بين سوريا ومصر وذلك بعد تنازل شكري القوتلي عن الحكم لجمال عبد الناصر.

عام 1972 الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يتولى مقاليد الحكم في دولة قطر بعد قيامة بانقلاب أبيض على ابن عمه الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

عام 1973 تأسيس جامعة قطر.

عام 1974انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي بلاهور في باكستان.

عام 1986وزارة الداخلية الإسبانية ترخص لحزب الديمقراطيين المليليين ليصبح حزبًا مشروعًا يمارس نشاطه داخل مدينتي سبتة ومليلية.

وعام 1987 تأسيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية

عام 1991 العراق يقبل بالمقترح السوفييتي لوقف إطلاق النار، والولايات المتحدة ترفض هذا المقترح لكنها تعد العراق بأنها لن تهاجم القوات العراقية التي ستنسحب من الكويت في غضون 24 ساعة.

عام 2006 تفجير في ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري يؤدي إلى تدمير القبة بالكامل.

عام 2008 افتتاح شارع المعز في منطقة الأزهر بالقاهرة الفاطمية ليكون أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية.

عام 2009 -نفجار بحي الحسين في القاهرة يؤدي إلى مقتل سائحة فرنسية وإصابة 10 آخرين.

عام 2011 زلزال في نيوزيلندا يعد الأكثر دموية يضرب كرايستشيرش، مما أسفر عن مقتل 185 شخصًا.

2012مقتل 51 شخصًا وإصابة 700 آخرين في حادث قطار في بوينس آيرس بالأرجنتين.

عام 2014 رئيس أوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش يعزل من قبل المجلس الأعلى الأوكراني بتصويت 328-0، محققًا هدفًا رئيسيًا لتمرد الميدان الأوروبي.

عام 2015 انقلاب عبارة تقل 100 راكب في نهر بادما ، مما أسفر عن مقتل 70 شخصًا.

2017 علماء الفلك يعلنون أن النجم ترابيست-1 يضم سبعة كواكب خارج المجموعة الشمسية، بعضها يدور في نطاقه الصالح للحياة.

2018 رجل يلقي قنبلة يدوية على سفارة الولايات المتحدة في بودغوريتشا بالجبل الأسود، ويُقتل في مكان الحادث إثر انفجار ثان ولم يصب أحد غيره.

2018 إنهاء عمل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي كانت تشرف على استقطاع تعويضات من حكومة العراق نتيجة لغزوها واحتلالها للكويت.



عام 2024 المركبة الفضائية أي إم-1 التابعة لبرنامج الخدمات التجارية لوكالة ناسا تنفذ أول هبوط ناعم على سطح القمر لمركبة فضائية تجارية.

