الإثنين.. رئيس الشيوخ يستقبل وفد شيشانى رفيع المستوى

يستقبل المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ ، الاثنين المقبل ٢٤ فبراير الجارى ، بمقر المحكمة العربية للتحكيم بالقاهرة" هئية عربية مستقلة" ، وفدا رفيع المستوى من جمهورية الشيشان بروسيا الاتحادية برئاسة آدم قديروف رئيس جهاز الأمن الشيشانى ويضم مدير مكتب الرئيس الشيشانى والمبعوث الخاص للرئيس الشيشانى إلى جمهورية مصر العربية بحضور السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وسيتم على هامش الزيارة الرسمية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمهورية الشيشان والمحكمة العربية للتحكيم فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية فى المجالات القانونية المتعلقة بالتحكيم والوساطة فى المنازعات التجارية والتحكيم القضائى .

وأكد عمر عبد العلى المستشار الإعلامى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن اللقاء سوف يتضمن توقيع عدة بروتوكولات أهمها بحث ومناقشة آليات انضمام جمهورية الشيشان إلى المحكمة العربية للتحكيم ، بالإضافة إلى فتح مكتب للمحكمة العربية للتحكيم بالعاصمة الشيشانية جرزونى ، وفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الشيشان فى مختلف المجالات الصناعية ، كما يتضمن اللقاء توقيع مذكرة تعاون مشترك لتعزيز خبرات المحكمة العربية للتحكيم فى المجالات القانونية المتعلقة بالتحكيم والوساطة فى المنازعات التجارية ، والتحكيم التجارى والقضائي وفض وتسوية المنازعات فى مجالات الاستثمار والتحكيم الرياضى والإلكترونى وأمن المعلومات والتوعية بنشر الثقافة التجارية ووسائل تأمينها وكيفية التوعية بالوقاية من الجرائم الالكترونية .