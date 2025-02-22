ريمونتادا غير مكتملة.. مانشستر يونايتد يتعثر أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

تعثر فريق مانشستر يونايتد أمام مضيفه إيفرتون بالتعادل بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم إيفرتون على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول، بالرغم من استحواذ نسبي للشياطين الحمر على الكرة.

مباراة إيفرتون ضد مان يونايتد

ونجح التوفيز في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 19، عن طريق نوربيرتو بيتو بعدما استغل ارتباك مدافعي مان يونايتد في منطقة الجزاء.

وأضاف عبد الله دوكوري الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 33، برأسية بعد متابعة جيدة لكرة ارتدت من الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

وفي الشوط الثاني، نجح مان يونايتد في تعديل النتيجة، حيث قلص البرتغالي برونو فيرنانديز الفارق للشياطين الحمر بهدف رائع في الدقيقة 72 من ركلة حرة ثابتة.

وأدرك مانويل أوجارتي التعادل لفريق مانشستر يونايتد بتسديدة قوية في منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 80.

وكاد مانشستر يونايتد أن يحقق ريمونتادا مثيرة على نظيره إيفرتون في اللحظات الأخيرة، لكنها لم تكتمل، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

بتلك النتيجة، وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى 30 نقطة، يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ12.