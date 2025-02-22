الأمن يكشف حقيقة فيديو محاولة خطف سيدة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من سيدة مسنة بالموسكى بالقاهرة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تدعى خلاله إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من قِبل سيدة مُسنة حال سيرها بمنطقة الموسكــــى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وبسؤالها ادعت تعرضها لمحاولة خطف من قبل إحدى السيدات وقيام أحد المارة بتحذيرها منها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام سيدة مسنة "ضريرة" بطلب مساعدة السيدة المشار إليها فى إستقلال أحد الأتوبيسات إلا أنها رفضت وقام آخران بمساعدتها.. كما أمكن التوصل للشخص الذى إدعت السيدة قيامه بتحذيرها "بائع متجول".. وبسؤاله نفى تحذيره للسيدة المذكورة كما ما جاء بإدعائها وقيامه بمساعدة المسنة فى استقلال الأتوبيس .

وأضاف بعدم وجود ثمة محاولة لخطفها.. كما تبين قيام المذكورة بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعى ، بغرض زيادة نسب المشاهدات حيث تعمل بمجال التسويق الإلكتروني على ذات الصفحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لادعائها الكاذب.