وزير الزراعة يتفقد تطوير نادى الزراعيين ويشيد بالخدمات المقدمة لأعضائه

قام اليوم، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد تطوير نادى الزراعيين في الدقي، على هامش افتتاحه لمعرض أهلًا رمضان للسلع الغذائية المقام بنادى الزراعيين وكذلك حضوره اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادات التعاونية نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.

ورافقه الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور حسن فولي وكيل اول النقابة والمهندس جمال معاطي عضو مجلس النقابة وبعض أعضاء النقابة والعاملين فيها.

وزير الزراعة تفقد مركز المؤتمرات ومركز التدريب ومقر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب واتحاد المهندسن الزراعيين الافارقة وقاعات الأفراح والاستقبال والخدمات.

فاروق أثنى على التجديد والتأهيل الذي شهده النادى والذي يليق بالمهندسين الزراعيين والضيوف ووجه بضرورة أنشاء حمام سباحة بالنادي لخدمة الزراعيين واسرهم، وكذلك دراسة مدي امكانية انشاء فندق بمقر النادي والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية.

ومن ناحيته رحب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وأعضاء مجلس النقابة بوزير الزراعة، مشيدًا بما طرحه وزير الزراعة من أفكار لخدمة الزراعيين وأسرهم.

وأضاف خليفة، انه أصدر توجيهات بدخول المواطنين لنادى الزراعيين مجانا الراغب في شراء احتياجاتهم من معرض السلع الغذائية أهلا رمضان والمقام بالنادي والذي افتتحه اليوم وزير الزراعة ومحافظ الجيزة على أن يتم إعفاء الجمهور من رسوم الدخول طوال فترة إقامة المعرض بالنادي تيسير عليهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

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