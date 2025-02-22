طيران الاحتلال يحلق في سماء رفح الفلسطينية تزامنًا مع تسليم الأسرى

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن اليوم تنفيذ دفعة سابعة من صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة، حيث أفرجت حركة حماس عن 6 محتجزين إسرائيليين مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 602 من الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت الحناوي، خلال تغطية خاصة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في الثاني من شهر مارس المقبل، وستشهد هذه المرحلة إطلاق سراح 33 محتجزًا في غزة، مقابل 1900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن الصليب الأحمر قد تسلم محتجزين إسرائيليين في مدينة رفح الفلسطينية ضمن الدفعة السابعة، والتي تضم 6 محتجزين من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، كما سلمت حماس محتجزين وهما تال شوهام وأفيرا مينجيست، وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في أجواء مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع عملية تسليم المحتجزين.