موقف سام مرسي.. تشكيل إبسويتش تاون ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي

أعلن كيرن ماكينا، المدير الفني لفريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق إبسويتش تاون، اليوم السبت، نظيره توتنهام على ملعب بورتمان رود، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يغيب سام مرسي عن تشكيل إبسويتش تاون أمام توتنهام، حيث يجلس على مقاعد البدلاء، وذلك عقب غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإصابة.

شارك سام مرسي في 22 مباراة مع إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

يحتل إبسويتش تاون المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثالث عشر وفي رصيده 30 نقطة.

تشكيل إبسويتش تاون ضد توتنهام

حراسة المرمى: بالمير

خط الدفاع: جودفري - أوشي - جريفز - دافيس

خط الوسط: كالفن فيليبس - كايوستي - هانشينسون

وفي الهجوم: بيداس - ليام ديلاب - كلارك.