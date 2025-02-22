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السبت 22 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سايس تعدى على سيدة وكسر زجاج سيارتها لرفض دفع ثمن الركنة بالسيدة زينب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام منادى سيارات بالتعدى لفظياً على سيدة بالقاهرة... وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت  أجهزة الأمن ، تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى .. متضمناً قيام منادى سيارات "سايس" بالتعدى على سيدة لفظياً وإحداث تلفيات بالزجاج الأمامى للسيارة خاصتها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير ترك سيارتها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، و بالفحص أمكن تحديد الشاكية  ،مقيمة بدائرة قسم مدينة نصر أول، وقررت بحدوث مشادة كلامية بينها ومنادى سيارات بالمنطقة ، بسبب خلاف حول تركها السيارة خاصتها بذات المنطقة تطورت لقيامه بالطرق على زجاج السيارة الأمامى بيده ، وأضافت بإنصرافها دون الإبلاغ أو التوجه للخدمات المرورية المتواجدة بمحل البلاغ لعدم رغبتها فى الإنتظار.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم  ،مقيم بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

أجهزة الأمن تداول منشور منادى سيارات قسم شرطة السيدة زينب