ناشئات المقاولون 2009 يفزن على الإبراهيمية برباعية نظيفة

حقق فريق ناشئات الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب مواليد 2009 فوزاً كبيراً في بطولة دوري الجمهورية، حيث تفوقن على فريق الابراهيمية برباعية نظيفة.

وأحرزت الهدف الأول بيبو والهدف التاني رالا وليد عثمان، والهدفان الثالث والرابع ملك محمد أحمد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون .

ويترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع، ويضم الكابتن مجدي مصطفى مشرفاً على جهاز الكرة النسائية، والكابتن مصطفى علي عبد الرحمن كمدير فني، بالإضافة إلى الكابتن إيمان السيد كمدربة، وكابتن محمد يحيى مدرباً للحراس، ودكتورة ميران محمود القط أخصائية إصابات ملاعب، وكابتن آية أيمن إبراهيم كإدارية.