انطلاق الشوط الأول لمباراة الجونة وسيراميكا بالدوري

انطلقت منذ قليل المباراة التي تجمع بين فريقي الجونة بنظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الجونة في تحسين نتائجه في المباراة، ويتواجد الجونة في المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 21 نقطة.

تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي - أحمد العش -أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد - نور السيد - حفيظ.

خط الهجوم: حسونة - أوجو صامويل - أكيم.