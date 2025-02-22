سون وتيل يقودان تشكيل توتنهام ضد إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إبسويتش تاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق توتنهام، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره إبسويتش تاون بملعب بورتمان رود، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل توتنهام أمام إبسويتش تاون، بجانب الوافد الجديد ماتياس تيل.

يحتل توتنهام المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي إبسويتش تاون في المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل توتنهام ضد إبسويتش تاون

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: أودوجيو - دانسو - جراي - سبينس

خط الوسط: بيرجفال - بينتانكور - كولوسيفسكي

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ماتياس تيل - برينان جونسون.