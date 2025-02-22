تشكيل أرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم السبت، نظيره وست هام على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ميكيل ميرينو هجوم أرسنال أمام وست هام، بجانب ليوناردو تروسارد وإيثان نوانيري، في ظل جلوس رحيم ستيرلينج على مقاعد البدلاء.

يحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ61 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز السادس عشر وفي رصيده 27 نقطة.

تشكيل أرسنال ضد وست هام

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالايش - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: توماس بارتي - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس

وفي الهجوم: إيثان نوانيري - ميكيل ميرينو - ليوناردو تروسارد.