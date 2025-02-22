القمة 129.. جراديشار يقود هجوم الأهلي و"عبدالله" مفاجأة كولر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على التشكيل الذي يخوض به مباراة القمة 129 أمام الزمالك، اليوم السبت، في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل الأهلي مفاجأة من العياب الثقيل بمشاركة اللاعب الشاب محمد عبدالله م البداية بينما تواجد أشرف بن شرقي على دكة البدلاء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد عبدالله - جراديشار.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثال برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قنوات أون سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.