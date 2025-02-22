منتخب الهوكي يهزم أمريكا ويصل لنهائي كأس الأمم العالمية بعمان

حقق المنتخب الوطني للهوكي فوزا مستحقا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور نصف نهائي بطولة كأس الأمم العالمية للمستوى الثاني، المقامة حاليا في عمان وتستمر حتى يوم 23 فبراير الجاري.

وسجل لمنتخب مصر كل من، محمد نصر ومصطفى رجب ومحمود ممدوح وأحمد الجنايني.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس الأمم العالمية، لمواجهة الفائز من مباراة بولندا واسكتلندا.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته بعد الفوز في مباراتين أمام الصين وتشيلي، والتعادل في الجولة الثالثة والأخيرة أمام منتخب بولندا.

وتضم قائمة منتخب الهوكي في البطولة كلا من:

مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسانين مدرب حراس مرمى، أحمد عز مدرب عام، محمد خليل محللا للأداء ومحمد جمال طبيا للفريق، ويترأس البعثة حاتم الفكهاني نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.