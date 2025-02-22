التحالف الوطني بالقليوبيةِ: إعداد 6000 شنطة رمضانية لتوزيعها على محدودي الدخل

شارك الشباب المتطوعون بالتحالف الوطني بالقليوبية، في حملة "شنطة الخير" لتعبئة وتجهيز 6000 كرتونة لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك على الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل في مركز ومدينة بنها.

أوضح المهندس أحمد شعلان عضو التحالف الوطني بالقليوبية أن مبادرة شنطة الخير التي يجري الإعداد لها حاليا سيتم توزيعها على الأسر محدودي الدخل خلال شهر رمضان المبارك، يتم خلال المرحلة الأولى توزيع 6000 شنطة، ويتم استكمال باقي المراحل تباعا خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا أن الكرتونة تحتوي على السلع الأساسية منها الزيت والأرز والمكرونة والسكر والشاي والبلح والسمن وغيرها.

وأضاف شعلان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسعيه الدائم لمساندة جهود الحكومة في توفير الدعم اللازم للمواطنين، خاصةً الفئات الأولى بالرعاية على مدار العام في شكل مبادرات مجتمعية متنوعة.

يذكر أن التحالف الوطني بالقليوبية قد قام بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة المقبلة منها دعم طلاب جامعة بنها بمصروفات غير القادرين من خلال دفع 120 ألف جنيه لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب بالجامعة لدعم الطلاب غير القادرين وسداد المصروفات الدراسية الخاصة، أيضا توزيع الهدايا على الأطفال مرضى الأورام بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها.

اعداد الوجبات

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