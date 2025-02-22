بسبب فاتورة المشروبات.. الأمن يكشف حقيقة مشاجرة مقهى الدقي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف حقيقة ما تم تداوله بشأن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة الدقى وحدوث تلفيات بالمحال والسيارات بمكان الواقعة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول مالك مقهى بدائرة قسم شرطة الدقى ، 4 عاملين، طرف ثانى شخصين إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب اعتراض الطرف الثانى على سداد قيمة فاتورة مشروبات قاما بطلبها من المقهى محل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب "دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالسيارات والمحال بمكان الواقعة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.