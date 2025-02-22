ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب فاتورة المشروبات.. الأمن يكشف حقيقة مشاجرة مقهى الدقي

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف حقيقة ما تم تداوله بشأن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة الدقى وحدوث تلفيات بالمحال والسيارات بمكان الواقعة.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول مالك مقهى بدائرة قسم شرطة الدقى ، 4 عاملين، طرف ثانى شخصين إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب اعتراض الطرف الثانى على سداد قيمة فاتورة مشروبات قاما بطلبها من المقهى محل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب "دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالسيارات والمحال بمكان الواقعة".  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أجهزة الأمن بمنطقة الدقي بمديرية أمن الجيزة حدوث مشاجرة قسم شرطة الدقي مشروب منطقة الدقى مشادة كلامية مديرية امن الجيزة