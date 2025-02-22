عدلي يقود تشكيل باير ليفركوزن ضد هولشتاين كيل بالدوري الألماني

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هولشتاين كيل، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق باير ليفركوزن، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره هولشتاين كيل بملعب هولشتاين، في لقاء ينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود المغربي أمين عدلي تشكيل باير ليفركوزن أمام هولشتاين كيل، رفقة فلوريان فيرتز وجرانيت تشاكا.

يحتل باير ليفركوزن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي هولشتاين كيل في المركز الثامن عشر والأخير وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل باير ليفركوزن ضد هولشتاين كيل

حراسة المرمى: ماتي كوفاش.

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - هينكابي.

خط الوسط: فريمبونج - جرانيت تشاكا - روبرت أندريخ - أليخاندرو جريمالدو.

وفي الهجوم: أمين عدلي - باتريك شيك - فلوريان فيرتز.