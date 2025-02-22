ندوة لمناقشة كتاب "الحيوان في القرآن الكريم".. الثلاثاء

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بالتعاون مع رابطة "المراجعين" ، ندوة لمناقشة كتاب "الحيوان فى القرآن الكريم"، للكاتب الصحفي الدكتور محمد حمدي درويش، يشارك في المناقشة، الناقد والأديب دكتور صلاح شفيع عضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب الصحفي والناقد الأدبي الدكتور صبري زمزم مدير تحرير جريدة الأهرام، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والناقد الأدبي أحمد صلاح هاشم، وذلك يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025م، الساعة السادسة مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.

