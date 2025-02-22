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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأمن يكشف لغز الطفل الأشقر ومتسولة الألف مسكن

طفل الألف مسكن
طفل الألف مسكن
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى متضمنا قيام إحدى السيدات باستجداء المارة وبصحبتها أحد الأطفال والادعاء بكونه "مختطف" بجوار محطة الألف مسكن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيدة المذكورة (مقيمة بمحافظة الفيوم)، وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتردد على ميدان الألف مسكن بدائرة قسم شرطة النزهة "لاستجداء المارة"، وقيام الطفل المشار إليه بالجلوس بجوارها واللهو بحديقة الميدان وأنها لا تعلم بياناته>

أمكن تحديد واستدعاء والدة الطفل المشار إليه (مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبصحبتها نجلها (المعنى بما نُشر)، وقررت بأنها قامت بترك نجلها للهو بمحل البلاغ فقام بالجلوس بجوار السيدة المشار إليها، ونفت معرفتها للسيدة المضبوطة، ولم تتهمها بشىء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستجداء المارة إحدى السيدات الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى الف مسكن بمديرية أمن القاهرة دائرة قسم شرطة عين شمس بمواقع التواصل الإجتماعى قسم شرطة النزهة بالقاهرة قسم شرطة عين شمس قسم شرطة النزهة