عمرو يوسف: انتظروا "شقو" الجزء الثاني

أعلن الفنان عمرو يوسف، بدء التحضيرات لفيلم “شقو” الجزء الثاني، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد الفنان عمرو يوسف خلال استضافته في برنامج حوارات "مع عباس"، أن الفيلم في الجزء الثاني يشهد تطورا كبيرا في الأحداث، ونقله مغايره في كل شيء.

وتابع “يوسف” أن التحضيرات بدأت بالفعل، والسيناريو في مرحلة الكتابة ورسم الشخصيات، وأن الفنان عباس أبو الحسن له دور كبير في الجزء الثاني.

شارك الفنان عمرو يوسف في الموسم السينمائي الماضي بفيلم "شقو"، والذي حقق نجاحاً كبيراً بعد طرحه بدور العرض السينمائي، وتصدر الموسم السينمائي على مدار أسابيع.

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، والإخراج كريم السبكي.