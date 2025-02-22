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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 17 عاملًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب  منذ قليل ١٧ عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 17 عاملا حصيلة مبدئية تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج. 
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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