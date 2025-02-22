الأمن يضبط مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة تمهيداً لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنعين المشار إليهما وأمكن ضبط مالكيهما، وضُبط بداخلهما (410 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة "مجهولة المصدر" ، 260 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مغشوشة وغير مسجلة بالجهات المعنية المختصة "- 2 خط إنتاج بمشتملاتهما).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.