تواجد فالفيردي وغياب وحيد.. قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة جيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، نظيره جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا، تواجد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، رغم أنه عاني خلال الأيام الماضية من الإصابة، وخاض مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا مصابًا.

كما شهدت القائمة غياب وحيد، وهو الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام للإيقاف؛ لحصوله على بطاقة حمراء أمام أوساسونا في الجولة الماضية.

ويأتي ذلك مع استمرار غياب الثنائي إيدير ميليتاو وداني كارفخال؛ لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بالتساوي مع غريمه التقليدي برشلونة المتصدر في عدد النقاط، لكن الملكي يتأخر بسبب فارق الأهداف، بينما يأتي جيرونا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 31 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك فيليبي، رودريجو جوس، براهيم دياز.