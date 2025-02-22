مروان حمدي يقود هجوم الإسماعيلي أمام المصري في "ديربي القناة"

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة عماد سليمان المدير الفني المؤقت التشكيل الرسمي لفريقه في مباراة "ديربي القناة"، التي تنطلق بعد قليل على استاد برج العرب في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، عبد الله السعيد.

خط الوسط: حاتم سكر، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: نادر فرج، مروان حمدي، محمد زيدان.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يحتل النادي المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 23 نقطة.