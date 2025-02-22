الأمن يضبط المتهم بالتحرش بسيدة أجنبية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها لفظياً حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى.

بالفحص أمكن التوصل للشاكية وأفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى اللفظى عليها حال سيرها بمحيط سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.