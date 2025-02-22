5 طرق بسيطة للحفاظ على لياقة جسمك خلال شهر رمضان

يحرص البعض خلال شهر رمضان على الحفاظ على لياقتهم الجسمانية في ظل تغير النظام الغذائي في الشهر الكريم، والذي يدفع البعض للإسراف في الطعام ما يتعارض مع لياقة الجسم، وهناك عدة طرق ونصائح مفيدة يمكن اتباعها في شهر الصيام ببساطة، للمحافظة على مستويات الطاقة والنشاط البدني، يمكن التعرف عليها فيما يلى:

1- إعداد جيد لوقت السحور والإفطار، بالإضافة إلى نوعية الغذاء المستهلك.

يمكن لتحضير وجبات متوازنة ومغذية حتي يحدث فرق كبير في مستويات الطاقة.

2-اختيار البروتينات الصحية: مثل الدجاج، وسمك السلمون، والعدس، حيث تعمل على الشبع لفترات طويلة.

الألياف الطبيعية: تناول الخضروات والفواكه يحفز توازن الطاقة ويحافظ عليها .

شرب الماء باستمرار في وقت السحور وبعد الإفطار لتجنب الجفاف .

3-إدارة وقت الراحة والنوم

النوم الجيد يعد من أهم الخطوات للمحافظة على الصحة والنشاط خلال فترة الصيام.

حاول أن تحصل على قسط جيد من النوم من خلال توزيع وقت نومك بما يتناسب مع مواعيد السحور والإفطار.

توقيت النوم: حدد ساعات محددة للنوم مع ساعه وقت القيلولة إذا أمكن.

بيئة هادئة: تأكد من أن بيئة النوم مريحة وهادئة بعيد عن القلق والتوتر .

4-تنظيم وقت العمل والجهد البدني

بسبب ضيق الوقت والعمل مع الصيام وهو من تغيرات نمط الحياة اليومي، من الأفضل تنظيم أوقات العمل والنشاط البدني ليتمكن الصائم من الحفاظ على طاقته دون اهدارها.

5-إدارة المهام اليومية

الابتعاد عن القلق و الإرهاق البدني ، من الأفضل أن تنظم مهام اليوم حتي يسهل تنفيذها دون إجهاد نفسك خلال ساعات الصيام.

تحديد الأولويات: ابدأ بالمهام الأساسية في أول اليوم وذلك لأن مستويات الطاقة تصبح أعلى

الاستراحة الدورية: حدد وقت لاستراحة قصيرة لتجديد نشاط وحيوية الجسم .