الرئيس الصومالي يؤكد دعمه ولاية "بونتلاند" في حربها على تنظيم داعش الإرهابي

أكد رئيس الجمهورية الصومالي حسن شيخ محمود، دعم الحكومة التام لقوات ولاية بونتلاند في حربها على تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك في خطابه الدستوري خلال افتتاح أعمال الدورة الـ6 للبرلمان الفيدرالي، اليوم السبت - حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية - مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في بناء وتأهيل القوات الجوية والبحرية للبلاد والقادرة على حماية الحدود البحرية من الصيد غير المشروع.

وأضاف، أن العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على مليشيات الخوارج حققت انتصارات كبيرة في محافظات البلاد.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الصومالي عن بناء مركز لإطلاق الأقمار الصناعية هذا العام، وسيكون الأول من نوعه في شرق أفريقيا.

وأشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بنواب البرلمان في العمل على استكمال صياغة الدستور، مشددا في الوقت نفسه، على أن الحكومة ستعيد للشعب حقه الدستوري في اختيار من يمثله في السلطة من خلال إجراء انتخابات مباشرة.