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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثلاثي يقود هجوم المصري أمام الإسماعيلي في الدوري

علي ماهر المدير الفني
علي ماهر المدير الفني لفريق المصري
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أعلن على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي باستاد برج العرب فى الرابعة عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة للدورى المصري.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدى - محمد هاشم - حسن على

خط الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف -عبد الرحيم دغموم  

خط الهجوم: كريم بامبو - صلاح محسن - جون ايبوكا.

وتضم قائمة البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي، خالد صبحي، عمرو سعداوي، خالد الغندور، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، أحمد شرف، فخر الدين بن يوسف.

 

تشكيل المصري المصري علي ماهر