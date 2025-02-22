إيفرتون يباغت مانشستر يونايتد بثنائية في الشوط الأول

باغت فريق إيفرتون ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم إيفرتون على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول، بالرغم من استحواذ نسبي للشياطين الحمر على الكرة.

إيفرتون ضد مان يونايتد

ونجح التوفيز في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 19، عن طريق نوربيرتو بيتو بعدما استغل ارتباك مدافعي مان يونايتد في منطقة الجزاء.

وأضاف عبد الله دوكوري الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 33، برأسية بعد متابعة جيدة لكرة ارتدت من الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

وانتهى الشوط الأول بتأخر مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بنتيجة 2-0، لتزداد معاناة اليونايتد هذا الموسم، حتى بعد تولي البرتغالي روبن أموريم القيادة الفنية للفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إيفرتون صاحب المركز الرابع عشر.