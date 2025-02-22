"روساتوم" الروسية تعلن عن مفاوضات مع إيران حول بناء محطة نووية أخرى

أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف أن الشركة تتفاوض مع إيران لبناء محطة طاقة نووية أخرى في أراضيها.

وقال ليخاتشوف - للصحفيين على هامش المنتدى الدولي للتكنولوجيات المستقبلية في موسكو، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" - "نرى موقفا نشطا من الحكومة الإيرانية للمضي قدما، ونقوم من جانبنا بتسريع هذا العمل، ونجري مفاوضات موسعة أخرى بشأن الموقع التالي لتطوير صناعة الطاقة الذرية في إيران".

وأضاف: أن "المواعيد تتوقف على القيادة الإيرانية، وقد تم تحديد المساحة المخصصة في إيران لبناء محطة طاقة ذرية جديدة، ولكننا لانزال بعيدين عن بدء عمليات الإنشاء".

وأوضح ليخاتشوف أن حجم الديون المترتبة على إيران لروسيا مقابل مشروع محطة بوشهر انخفض بشكل كبير، لافتا إلى أن إيران تنوي التعاون مع "روساتوم" ليس فقط في مجال محطات الطاقة النووية الكبيرة، بل وأيضا في مجال إنتاج محطات الطاقة النووية الصغيرة.