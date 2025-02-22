غدًا.. نقابة المهندسين تعقد ندوة حول إعادة إعمار غزة بحضور خبراء فلسطينيين

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن نقابة المهندسين ستنظم ندوة موسعة تحت عنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، وذلك في القاعة الكبرى بمقر النقابة العامة برمسيس، بالقاهرة، وذلك غدًا الأحد الموافق 23 فبراير الجاري، الساعة 4:00 مساءً، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والمهندسين والخبراء المتخصصين في كافة التخصصات الهندسية وبينها مجالات التخطيط العمراني، الإسكان، الطاقة، والبنية التحتية وغيرها.

وأشار النبراوي إلى أن النقابة تهدف إلى وضع استراتيجية لإعادة الإعمار، ويتم تنفيذها على عدة مراحل وصولا إلى مجتمع تتوفر به حياة لائقة للأشقاء الفلسطينيين.

وكشف المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة عن برنامج الندوة قائلًا إن الجلسة الأولى، ستناقش محاور إعادة الإعمار، التخطيط، السكن، البنية التحتية والطاقة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء، كما ستتضمن الجلسة مداخلات من استشاريين ومتخصصين، تليها مناقشة عامة لإثراء الحوار حول أبرز التحديات والفرص المتاحة لإعادة إعمار غزة.

وأضاف عرفات، ستتناول الجلسة الثانية، استراتيجيات وخطط إعادة الإعمار والاحتياجات، واستعراض تجارب في السكن السريع، وواقع الإنشاءات في غزة، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات موسعة حول تحديات السكن والبنية التحتية.

وأشار عرفات إلى أن الجلسة الثالثة، ستركز على آليات التعامل مع الأنقاض والمباني المتضررة، واستعراض آليات إعادة تدوير الأنقاض، وإدارة مشروعات إعادة الإعمار.

ونوه الأمين العام لنقابة المهندسين بأن الندوة ستختتم بجلسة ختامية سيتم خلالها تقديم عرض لأبرز التوصيات.