القمة 129.. جماهير الأهلي تزحف إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك

بدأت جماهير النادي الأهلي في الزحف نحو استاد القاهرة الدولي لمساندة الفريق في مباراة القمة 129 أمام الغريم التقليدي الزمالك مساء اليوم في الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

وفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه أمام جماهير القطبين في الثانية ظهرا وسط تشديدات أمنية كبيرة ومنع دخول أي ممنوعات مع الجمهور إلى المدرجات.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على التشكيل الذي يخوض به مباراة القمة 129 أمام الزمالك، اليوم السبت، في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قنوات أون سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.