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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تاو يقود تشكيل قطر ضد الغرافة بالدوري القطري.. موقف أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري
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أعلن المغربي يوسف السفري، المدير الفني لفريق قطر، الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبد القادر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الغرافة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق قطر، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الغرافة بملعب استاد ثاني بن جاسم، في لقاء ينطلق في الرابعة إلا الربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود الجنوب إفريقي بيرسي تاو تشكيل قطر أمام الغرافة، وذلك في ظل غياب أحمد عبد القادر عن قائمة المباراة للإصابة، التي لحقت به قبل مباراة الأهلي الماضية.

خاض أحمد عبد القادر 11 مباراة مع فريق قطر في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وكان أحمد عبد القادر توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري عن شهر يناير، بعدما شارك في 3 مباريات مع فريق قطر خلال الشهر الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

انضم أحمد عبد القادر إلى نادي قطر قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

يحتل قطر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الغرافة في المرتبة الثالثة وفي رصيده 31 نقطة.

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