إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلًا رمضان في البحيرة.. صور

تواصل معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة البحيرة، استقبال المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وسط إقبال متزايد من المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، والتوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه المعارض تسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، مما يعزز الاستقرار المعيشي في مختلف المناطق.

وأشارت إلى أن هذه المعارض ستكون مستمرة طوال شهر رمضان، مع توفير المزيد من العروض والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الدعم اللازم لجميع الأسر.

كما تستعد باقي المراكز في المحافظة لافتتاح معارض مماثلة خلال الأيام القادمة، مما يعكس حرص الجهات المعنية على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتعزيز الوصول إلى الدعم المقدم لجميع فئات المجتمع.