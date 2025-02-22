رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات srssp الممولة من البنك الدولي والآسيوي

تابع المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض رئيس وحده piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp الممول من البنك الدولى والبنك الآسيوى بمركز تلا.

وتفقد موقع إنشاء توسعات محطة معالجه تلا ومحطة معالجه الكمايشة لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على الوضع الراهن لتقدم الأعمال ومتابعة تنفيذها .

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .