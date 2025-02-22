ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات srssp الممولة من البنك الدولي والآسيوي

جانب من التفقد
جانب من التفقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض رئيس وحده piu - مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة أعمال الصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الصرف الصحي srssp الممول من البنك الدولى والبنك الآسيوى بمركز تلا.

وتفقد موقع إنشاء توسعات محطة معالجه تلا ومحطة معالجه الكمايشة لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على الوضع الراهن لتقدم الأعمال ومتابعة تنفيذها .

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية  مع الأهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .

السلامة و الصحة المهنية الصرف الصحى رئيس مياه المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي منوف