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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على أب تعدى على طفلته في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفلة للتعدي بالضرب من قبل والدها بالشرقية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفلة للتعدي بالضرب والتعذيب من قبل والدها بمدينة الحسينية بالشرقية. 

بالفحص أمكن تحديد الطفلة (طالبة "سن 11" - مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية)، وباستدعائها حضرت رفقة جدها لوالدها وأفادت بقيام والدها (تاجر فاكهة) بالتعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 وبسؤال جدها (مزارع - مقيم بذات العنوان) أيد ما جاء بأقوال الطفلة وأضاف بقيام والدها بإحداث إصابتها وإصابة شقيقتها الأخرى (طالبة "سن 9") بسبب عدم طاعتهما له.  

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (والد الطفلتين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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