جنوب سيناء تستعد للاحتفال بعيدها القومي

تستعد محافظة جنوب سيناء للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، حيث تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير ساحة العلم بمدينة طابا وكافة المنطقة المحيطة بها.

ووجه المحافظ خلال جولته بضرورة رفع ساري العلم في ساحة العلم ليصل إلى ارتفاع حوالي 25 مترًا، ليعكس عظمة المناسبة ويجسد فخر الشعب المصري باستعادة طابا. كما أعلن عن إقامة سوق "اليوم الواحد" لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والزوار بأسعار معقولة، إضافة إلى إقامة معرض للمنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس ثقافة وتراث جنوب سيناء.

كما وجه المحافظ بتنفيذ أعمال تطوير للطرق والمنطقة المحيطة بساحة العلم، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتوفير بيئة سياحية أكثر جذبًا للزوار، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لتنمية وتحسين كافة مدن جنوب سيناء لتحقيق رؤية مصر 2030 .

هذا وتنطلق فعاليات العيد القومي للمحافظة للذكري 36 لتحرير طابا فى ١٩ مارس من كل عام ويتم تنظيمه استثنائيا قبل موعده لحلول شهر رمضان الكريم .