قندوسي يقود هجوم سيراميكا أمام الجونة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في الأسبوع الـ15 من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - احمد عابدين - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أيمن موكا - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو.