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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قندوسي يقود هجوم سيراميكا أمام الجونة في الدوري

سيراميكا
سيراميكا
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في الأسبوع الـ15 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - احمد عابدين - احمد القندوسي -  محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أيمن موكا - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

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