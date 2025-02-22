استمرار افتتاح معارض "أهلا رمضان" بجنوب سيناء بتخفيضات تصل إلى 30%

تستمر محافظة جنوب سيناء فى افتتاح سلسلة معارض أهلا رمضان بتخفيضات مبدئية تصل حتى 30 %، بحضور رئيس مدينة دهب نيابة عن المحافظ وبمشاركة مدير مديرية التموين وأعضاء الغرفة التجارية بجنوب سيناء بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين، والغرفة التجارية بالمحافظة لإقامة معارض "أهلا رمضان" في كافة مدن المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة احتياجات رمضان بأسعار في متناول الجميع.

ويتضمن المعرض كافة احتياجات رمضان "ياميش" من "بلح، تمر هندي، جوز هند، زبيب، والخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية الأساسية، والمنظفات، والملابس، والمشغولات اليدوية، فوانيس رمضان ويتوالى افتتاح معارض بكافة مدن المحافظة خلال الأسبوع المقبل.

وذلك في إطار حرص الدولة على استمرار إقامة هذه المعارض وتنفيذا للتوجيه الدائم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة مواصلة الجهد من كافة الجهات المعنية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

