اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.. الإفراج عن 445 غزاويًا من سجون الاحتلال اليوم

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، أن اليوم شهد إطلاق سراح ستة محتجزين إسرائيليين، بينهم محتجز أمضى أكثر من عشرة أعوام في قطاع غزة، وذلك ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

وأضاف أنه تم إطلاق سراح ثلاثة محتجزين آخرين من محافظة الوسطى، وتحديدًا من مخيم النصيرات، بالإضافة إلى محتجز آخر من المنطقة الشمالية للقطاع.

وأوضح، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستقوم أيضًا بإطلاق سراح حوالي 600 أسير فلسطيني، بينهم أسرى ذو أحكام عالية وأحكام مؤبدة، بالإضافة إلى 41 أسيرًا كانوا قد أُفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 وتم اعتقالهم بعد ذلك.

كما أشار إلى أن حوالي 445 معتقلًا من قطاع غزة، الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023، سيكونون ضمن قائمة المفرج عنهم اليوم.

وفي سياق متصل، تحدث عن استقبال هؤلاء الأسرى في المستشفى الأوروبي في خان يونس، حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل أن يتم نقلهم إلى منازلهم في القطاع، مضيفًا أن العائلات الفلسطينية بدأت بالتجمع لاستقبال أبنائهم الذين سيفرج عنهم خلال الساعات القادمة.

وأكد أنه سيتم إطلاق سراح حوالي 600 أسير فلسطيني في مقابل ستة محتجزين إسرائيليين وجثامين أربعة آخرين تم تسليمهم في صفقة التبادل الأخيرة، موضحًا أن جزءًا من الأسرى سيتوجهون إلى مدينة القدس المحتلة، بينما يعود البقية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.